Renars Uscins vom SCM trainiert mit der Nationalmannschaft

Magdeburg - Das hat Renars Uscins selbst überrascht: Das Handballtalent des SC Magdeburg hat schon mehrfach Einladungen zu Lehrgängen des Deutschen Handballbundes (DHB) erhalten, doch noch nie war Post von der A-Nationalmannschaft dabei. Nun hat Bundestrainer Alfred Gíslason den 19-Jährigen für einen Trainingslehrgang am kommenden Sonntag und Montag in Großwallstadt nominiert. „Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe aber direkt gesehen, um was für einen Lehrgang es sich handelt, und habe mich gefreut“, sagt Uscins, der in diesem Jahr mit der deutschen U 19 Europameister geworden ist.