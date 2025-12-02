Kids der Spieler können in der kalten Jahreszeit auch für den einen oder anderen Ausfall sorgen. Für das Champions-League-Spiel am Donnerstag in der Getec-Arena gegen Szeged sind bisher aber alle fit.

Bereits in der vergangenen Saison traf der SCM in der Gruppenphase auf Szeged. Im Heimspiel siegten Felix Claar (hier beim Wurf) deutlich mit 31:24.

Magdeburg - Tore, Siege und der Champions-League-Triumph im Juni – beim SC Magdeburg lief es sportlich im zu Ende gehenden Jahr erneut richtig gut. Übertroffen wurde alles natürlich noch vom privaten Glück. Allein fünf Spieler konnten sich über Babys freuen. Und wenn man bei den Spielen so in den Block der Spielerfrauen schaut, dann ist der SCM insgesamt ordentlich mit Nachwuchs bestückt.