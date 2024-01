Köln. - Im Olympia-Finale 2021 behielt Frankreich in Tokio die Oberhand. Im WM-Endspiel 2023 revanchierte sich Dänemark in Stockholm. Innerhalb von drei Jahren kommt es am Sonntag (17.45 Uhr/ARD) zum dritten Endspiel bei einem großen Turnier zwischen Frankreich und Dänemark. Es dürfte das spektakuläre Finale einer beeindruckenden Europameisterschaft werden. „Es ist ein brisantes Duell. Beide Mannschaften haben sich schon so oft um den Titel gestritten. Spiele gegen Dänemark sind immer speziell. Es wird ein Riesenkracher werden“, sagt Frankreichs Trainer Guillaume Gille.

Auf französischer Seite dürfte besonders Nikola Karabatic im Mittelpunkt stehen. Der 39-Jährige beendet nach den Olympischen Spielen in Paris seine Karriere. Bei seiner letzten Europameisterschaft möchte er in seinem vierten Finale daher den vierten EM-Titel seiner spektakulären Sammlung, zu der unter anderem auch dreimal Olympia-Gold, vier WM-Titel, drei Champions-League-Siege und 21 nationale Meisterschaften gehören, hinzufügen: „Normalerweise spielt man in seiner Karriere nicht so viele Endspiele. Ich bin sehr glücklich, dass ich noch einmal die Möglichkeit habe und werde es genießen.“

Die Laune bei den Dänen Michael Damgaard, Mathias Gidsel und Niklas Landin (v.l.) ist nach dem Einzug ins Finale natürlich gut. Foto: IMAGO/Ritzau Scanpix

Da es möglicherweise sein letztes Auftritt in der Lanxess Arena sein könnte - falls er mit Paris nicht das Final4 der Champions League erreicht - steht der Erfolg jedoch nicht mehr ganz oben auf der Liste. „Es ist etwas anderes, wenn ich weiß, dass es die letzte Saison ist. Da sehe ich den Sport etwas anders und habe Spaß", erklärt er.

Emotionales Spiel für Coach Jacobsen

Die Emotionen sind aber auch auf dänischer Seite vorhanden. Für Trainer Nikolaj Jacobsen ist die Endrunde in Deutschland ein einmaliges Erlebnis. Schließlich war er als Spieler für Bayer Dormagen sowie den THW Kiel und als Coach für die Rhein-Neckar Löwen aktiv. „Es bedeutet mir sehr viel, im Finale zu stehen. Ich schätze Deutschland und habe zwölf Jahre hier gelebt. Deutschland ist für mich meine zweite Heimat. In Köln in dieser fantastischen Arena zu spielen, ist ein Riesending“, erläutert der 52-Jährige.

Ein entscheidender Faktor könnte aus der Sicht von Jacobsen zwischen den Pfosten stattfinden: „Die Torhüter können sehr wichtig werden. Da haben wir mit Niklas Landin und Emil Nielsen zwei der Besten der Welt. Und wir müssen in der Abwehr gegenhalten. Frankreich kommt mit viel Tempo und viel Power.“

Frankreich Kentin Mahe sieht beide Teams auf einem ähnlichen Niveau. Taktik oder individuelle Qualität werden daher nicht den Ausschlag geben, glaubt der 32-Jährige. „Es geht darum, wer hungriger ist und weniger Fehler macht. Um diese Schale in den Himmel heben zu wollen, werden wir alles auf die Platte hauen. Wir wollen nocht etwas aus dem letzten Jahr geraderücken“, erinnert er an die 29:34-Niederlage im WM-Finale.

Damgaard will Titelsammlung mit Dänemark komplettieren

Da hat ein Duo vom SC Magdeburg allerdings etwas dagegen. Magnus Saugstrup und Michael Damgaard sind die letzte grün-rote Hoffung auf den Titel. Damgaard könnte nach dem Olympiasieg 2016 und WM-Titel 2023 die letzte fehlende Trophäe mit der Nationalmannschaft gewinnen. „Was wichtig für uns ist, dass wir unser Niveau abliefern. Zudem hatten wir zuletzt das Glück auf unserer Seite. Aber das Glück muss man sich holen. Wir haben dieses Selbstvertrauen und das Selbstverständnis“, gibt sich der Rückraumshooter selbstbewusst.

Und auch Saugstrup wird noch einmal 60 Minuten oder vielleicht noch etwas länger auf die Zähne beißen. Acht Turnierspiele plus drei Vorbereitungsspiele haben beim Kreisläufer Spuren hinterlassen. Bei der EM wurde er vor allem in der Abwehr eingesetzt. „Ich habe ein paar Probleme mit dem Rücken aus dem Halbfinale. Ansonsten geht es dem Körper gut“, versichert er. Auf einen Einsatz im Finale würde er ohnehin nicht verzichten und bekräftigt: „Ein Titel für das Land zu holen, ist immer großartig. Ich glaube, wir schaffen das.“