Am Wochenende steigt in der Kölner Lanxess Arena das Final-4-Turnier um den DHB-Pokal. Neben dem SC Magdeburg sind auch Flensburg, die RN Löwen und Lemgo dabei. Die Favoritenbürde liegt aber bei den Grün-Roten.

Matthias Musche (hier im Achtelfinale gegen den Bergischen HC) führt zusammen mit Patrick Groetzki (Löwen) die aktuelle Pokal-Torschützenliste an. Beide haben bisher 21 Tore in drei Spielen erzielt.

Magdeburg - Wenn sich der Tross des SC Magdeburg am Freitag auf den Weg nach Köln zum Final-4-Turnier um den DHB-Pokal macht, dann reist da auch noch etwas mit, was zwar nicht sichtbar , aber dafür unheimlich präsent ist – die Favoritenbürde. Um die kommen die Grün-Roten trotz der personellen Sorgen nicht herum. Schließlich ist der SCM amtierender Meister, hat in den letzten Jahren genug Final-Erfahrung gesammelt und zuletzt beim THW Kiel stark aufgetrumpft. Und da mussten die Magdeburger nach den Langzeitverletzten Omar Ingi Magnusson (Fuß-OP) und Magnus Saugstrup (Knie-OP) auch noch auf Philipp Weber (Gehirnerschütterung) verzichten.