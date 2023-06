Magdeburg - Als den SCM-Handballern gestern nach dem 35:30 in Wetzlar die Silbermedaillen umgehängt wurden, war in den meisten Gesichtern der Magdeburger eine Mischung aus Stolz und Wehmut zu lesen. Stolz darauf, es trotz der ganzen Widrigkeiten auf Rang zwei und somit erneut in die Champions League geschafft zu haben. Wehmut, weil am Ende

nur zwei Punkte und 39 Tore für den erneuten Meistertitel fehlten. Die 34 Spiele schlossen die Grün-Roten mit 57:11 Punkten (27 Siege, 3 Remis und 4 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 1124: 982 ab.