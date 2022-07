SC Magdeburg bändigt die Löwen

Die SCM-Handballer feiern einen gelungenen Saisonstart. Dem Heimsieg gegen Stuttgart folgte am Sonntag ein 28:25 bei den Rhein-Neckar Löwen.

Magdeburg/Mannheim - Die SAP-Arena bleibt für die Handballer des SC Magdeburg eine Erfolgsstätte. Dort wurde im Mai die European League gewonnen und im Juni nach zuvor 15 Niederlagen erstmals in der Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen gesiegt. Nun feierten die Grün-Roten in Mannheim einen gelungenen Saisonstart. Und das 28:25 (15:11) ist in einem Top-Spiel auch ein echtes Achtungszeichen.