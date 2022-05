SC Magdeburg eindrucksvoll auf Meisterkurs

Mit 33:29 besiegt der SCM die Füchse in Berlin und führte zwischenzeitlich sogar schon mit zehn Toren. Und wer als Spitzenreiter so eindrucksvoll den direkten Verfolger beherrscht, ist der große Favorit auf den Meistertitel.

Berlin - „Deutscher Meister wird nur der SCM!“ Rund hundert SCM-Fans hatten am Samstagabend nach dem 33:29 (19:14)-Sieg bei den Füchsen noch lange vor der Schmelinghalle in Berlin ausgeharrt, um die Mannschaft zu feiern und den sehnlichen Wunsch laut in den Berliner Nachthimmel zu schmettern. Jeder Spieler wurde mit dem Rufen seines Namens in Empfang genommen und zum Bus begleitet. Allerdings mussten sich die Anhänger schon ein bisschen gedulden. Schließlich forderten der große Sieg und der 30. Geburtstag von Magnus Gullerud erst einmal die obligatorischen Kaltgetränke in der Kabine.