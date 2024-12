Der SC Magdeburg hat durch den Punkt in Berlin neues Selbstvertrauen getankt und freut sich auf das alte Traditionsduell gegen Gummersbach am Mittwochabend in der Getec-Arena. Und bis Jahresende hat der SCM auch noch drei Mal Heimrecht.

Magdeburg. - So stressig der Spielplan für die Handballer des SC Magdeburg in der Saison bisher war – zum Jahresende bleiben dem Team zumindest die Reisestrapazen weitgehend erspart. Zu den verbleibenden vier Pflichtspielen dürfen die Magdeburger drei Mal aus den eigenen Betten anreisen. Lediglich die Partie in Mannheim gegen die Rhein-Neckar Löwen am kommenden Sonntag erfordert noch eine längere Busfahrt. Daran denkt beim SCM aber kaum einer. Schließlich müssen erst einmal heute Abend (19 Uhr, Dyn) in der Getec-Arena zwei Punkte gegen den VfL Gummersbach her.