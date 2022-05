SC Magdeburg hebt schon wieder ab

Magdeburg - Wer die spanische Übermannschaft FC Barcelona im Finale der Klub-WM mit 33:28 schlägt, der muss sich vor dem aktuellen Tabellenvierten der spanischen Liga eigentlich nicht fürchten. Trotzdem gehen die SCM-Handballer auch die Partie bei BM Logroño La Rioja in der European League am Dienstagabend (20.45 Uhr, DAZN) hochkonzentriert an. Die Nordspanier haben aber nicht mehr die große Klasse wie zu den Zeiten, als der SCM von dort Carlos Molina verpflichtet hatte. „Eine Mannschaft mit viel Talent und Speed. Aber sie verfügen natürlich nicht über die Erfahrung unserer Spieler“, so SCM-Trainer Bennet Wiegert.