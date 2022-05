SC Magdeburg holt Luft für den Endspurt zum Titel

Der SCM hat den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Nach dem 38:36-Sieg in Erlangen könnte schon in zwei Wochen gejubelt werden.

Magdeburg/Erlangen - Ob vier Tore Rückstand vor einer Woche im Heimspiel gegen die Füchse oder jetzt ein Krimi bis fast in die letzte Sekunde in Erlangen – die Handballer des SC Magdeburg wackeln zwar gelegentlich, aber fallen nicht. Und so wie gegen die Berliner in heimischer Halle mit 6000 Fans im Rücken wurde am späten Samstagabend auch der Black Night (Schwarze Nacht) in der Crunchtime von Erlangen getrotzt.