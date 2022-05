SC Magdeburg ist bereit für grün-rote Party in Berlin

Spiele zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen sind immer besonders brisant. Am Samstagabend (18.05 Uhr) wird es in Berlin aber noch heißer. Denn der Spitzenreiter muss beim Tabellenzweiten ran.

So ausgelassen wollen die SCM-Handballer auch nach dem Spiel bei den Füchsen in Berlin feiern.

Magdeburg - Jannick Green und Mike Jensen mussten beim Training ihr ganzes Können zeigen, als die Bälle ihrer Teamkollegen im Sekundentakt aufs Tor flogen. Anschließend bekamen die SCM-Handballer von Trainer Bennet Wiegert noch wichtige taktische Details. Mit geheimen Kommandos wurde besprochen, wie zu agieren ist, wenn die Füchse so oder so verteidigen. Aber über all dem schwebte Freude pur. Vorfreude auf den Hit in der Handball-Bundesliga am Samstagabend (18.05 Uhr/Sky und ARD) in der Berliner Schmelinghalle.