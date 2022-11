SC Magdeburg liegt in der Handball-Champions-League im Soll

Magdeburg - Nach fast 17 Jahren kehrte der SC Magdeburg im Sommer in die Handball-Champions-League zurück. In den bisherigen Duellen haben die die Grün-Roten bewiesen, dass sie in der Königsklasse mithalten können. Bevor am Donnerstag die Rückrunde in Portugal beim FC Porto (20.45 Uhr/DAZN) startet, zieht die Volksstimme eine Zwischenbilanz: