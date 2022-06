SC Magdeburg macht Gruppensieg perfekt

Der SC Magdeburg hat die Gruppe C in der European League Handball gewonnen. Dank eines 31:25 (17:13)-Heimerfolgs gegen IK Sävehof aus Schweden ist der Titelverteidiger vor dem finalen Spieltag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Michael Damgaard war bei seinem Comeback mit sieben Toren erfolgreichster Schütze des SC Magdeburg beim 31:25-Heimsieg in der European League gegen IK Sävehof.

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat auf dem Weg zur Titelverteidigung in der European Handball League den ersten wichtigen Schritt gemacht. Mit einem 31:25 (17:13) gegen den IK Sävehof ist der Spitzenplatz in der Gruppe C endgültig perfekt. Und damit hat sich der SCM die bestmögliche Ausgangslage für die K.-o.-Phase verschafft.