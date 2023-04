Dem SC Magdeburg bleibt auch nichts erspart. Ausgerechnet in der richtungsweisenden Woche mit Spielen in der Handball-Bundesliga beim Bergischen HC (Donnerstag) und THW Kiel (Sonntag) gibt es weitere personelle Sorgen bei den Grün-Roten.

Sichtlich benommen liegt Magdeburgs Rückraumspieler Philipp Weber nach dem harten Aufprall am Boden und wird von SCM-Physiotherapeut Andreas Grote behandelt. Auch der Melsungener Dimitri Ignatow will helfen.

Magdeburg - Wenn SCM-Trainer Bennet Wiegert mit auf die Platte läuft, um nach einem am Boden liegenden Spieler zu schauen, dann muss das schon besonders schlimm sein. War es bei Philipp Weber am Sonntagnachmittag im Spiel bei der MT Melsungen (27:27) leider auch. Der Magdeburger wollte in der vierten Minute zum gegnerischen Kreis, wurde aber gestoppt und knallte dann rückwärts auf die Platte. Dabei war auch der Hinterkopf auf den Boden geprallt.