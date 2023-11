Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dammam/Magdeburg - Philipp Weber wird dem SC Magdeburg auf unbestimmte Zeit fehlen. Dies teilten die Grün-Roten am Rande des IHF Super Globe mit. Der deutsche Handball-Nationalspieler hatte sich beim 29:20-Erfolg gegen Khaleej in der ersten Halbzeit das linke Knie verdreht und wurde mit einer Trage von Feld gebracht. Der Verein schreibt in einer Mitteilung, dass der 31-Jährige „auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung“ stehen werde. Ein Einsatz bei der Heim-EM im Januar ist damit auch äußerst fraglich. „Wir werden noch keine Prognose abgegeben und warten die Untersuchungen in Deutschland ab. In Saudi-Arabien wird er auf jeden Fall nicht mehr zum Einsatz kommen“, wird Trainer Bennet Wiegert zitiert.