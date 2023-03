Magdeburg - Was für eine Stimmung, was für ein Spiel und was für ein Ergebnis. Die SCM-Handballer nehmen die Füchse Berlin mit 34:29 (15:11) phasenweise auseinander. Das Top-Spiel der Bundesliga so hoch und eindrucksvoll zu gewinnen, damit hätten wohl nicht einmal die größten SCM-Optimisten gerechnet. Kay Smits war mit zehn Toren - dazu noch mit hundertprozentiger Wurfquote - bester Werfer des SCM.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.