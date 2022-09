SC Magdeburg nur am Ende meisterlich

Der SC Magdeburg gewinnt auch das erste Auswärtsspiel der neuen Saison. Beim 30:28 in Gummersbach mussten die Grün-Roten aber wie befürchtet ein hartes Stück Arbeit verrichten.

Gummersbach/Magdeburg - So tief durchgeatmet wurde beim SC Magdeburg ewig nicht mehr. Denn in Gummersbach standen die Grün-Roten lange vor einer Niederlage, konnten das Spiel aber in den letzten Minuten noch drehen und siegten 30:28 (12:12).