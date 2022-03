SC Magdeburg plant mit 5000 Zuschauern

Am 9. September startet der SC Magdeburg gegen Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Und durch die neueste Landesverordnung dürfen sogar 5000 Zuschauer in der Getec-Arena dabei sein.

Magdeburg - Dass die Magdeburger Getec-Arena eine der Hallen mit der heißesten Atmosphäre in der Handball-Bundesliga ist, weiß jeder Handball-Fan und fürchtet jedes gegnerische Team. Dass es vergangene Saison 13 Minuspunkte in eigener Halle gab, dürfte deshalb auch auf die leeren oder teilweise nur spärlich gefüllten Ränge zurückzuführen sein. Doch zum Start der neuen Saison soll die Getec-Arena wieder zum Hexenkessel werden. Gegen Stuttgart am 9. September und Wetzlar am 16. September dürfen 5000 Zuschauer dabei sein. Das sind immerhin 85 Prozent der zur Verfügung stehenden Sitzplätze. Insgesamt passen 6600 Zuschauer rein.