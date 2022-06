SC Magdeburg präsentiert neue Trikots

Nach den tollen Auftritten beim Hummel-Cup war für die SCM-Handballer gestern Blitzlichtgewitter angesagt. In den neuen Trikots standen die Spieler zum Fotoshooting bereit.

Magdeburg - Gegen Velenje und Skopje waren am Wochenende harte Zweikämpfe, Sprints, Sprünge und Würfe angesagt – gestern dagegen mussten sich die SCM-Handballer in Pose werfen. Fotoshooting in den neuen Trikots von Ausrüster Hummel war angesagt. Aber auch im Blitzlichtgewitter für Mannschaftsfoto, Porträts, kurze Interviews, Clips machten die SCM-Jungs eine gute Figur.