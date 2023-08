Jessen - Sieben Testspiele, sieben Siege – der SC Magdeburg geht mit Erfolgserlebnissen in die neue Saison. Zum Abschluss der Vorbereitung wurde gestern Nachmittag vor rund 600 Zuschauern in Jessen (Elster) Fredericia HK aus Dänemark mit 31:26 (14:8) geschlagen.

„Es war ein guter Test. Aber wir hatten auch wieder einige nicht so gute Phasen drin und haben nach klarer Führung den Gegner wieder rankommen lassen“, analysierte Trainer Bennet Wiegert. Die Gäste werden übrigens vom ehemaligen isländischen Nationalcoach Gudmundur Gudmundsson trainiert und landeten in der nationalen Liga auf Rang sieben. So war Fredericia für den SCM natürlich nicht der ganz harte Prüfstein.

Die Magdeburger drehten in der Schulsporthalle des Gymnasiums die Leistung gegenüber dem Sieg am Freitag gegen Velenje ein bisschen um und legten eine starke erste Halbzeit hin, während es gegen Gorenje eher in Halbzeit zwei besser passte.

So wurden den Dänen bis zum Gang in die Kabine nur acht Tore gestattet, während es gegen Velenje schon 16 Gegentreffer zur Pause waren. Und vorne präsentierte sich Matthias Musche in Topform und traf allein in der ersten Halbzeit bereits neunmal. Dabei siebenmal vom Siebenmeterstrich. In der zweiten Halbzeit wurde auf den Außen wie schon zuletzt durchgewechselt. Und im Tor durfte sich Nikola Portner über den Einsatz im kompletten Spiel freuen. Dabei gelangen dem Schweizer auch noch drei Tore. Geschont wurde Janus Smarason. „Das war aber nur eine Vorsichtsmaßnahme“, so Wiegert.

SCM-Tore: Musche 9/7, Lagergren 4, Damgaard 4, Portner 3, Hornke 2, Pettersson 2, Saugstrup 2, Meister 2, Claar 1 , Weber 1, Bergendahl 1