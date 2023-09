Die besten Handball-Mannschaften Europas duellieren sich ab heute in der Champions League und wollen Nachfolger des SC Magdeburg werden. Die Grün-Roten streben hingegen die Titelverteidigung an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nikola Portner hat in der Rolle des Titelverteidigers in der Champions League schlechte Erfahrungen gemacht. Nach dem Triumph 2018 mit Montpellier HB erlebte der Keeper in der anschließenden Saison eine Bruchlandung. In 14 Spielen kassierte der damalige Titelträger zehn Niederlagen und verabschiedete sich bereits nach der Gruppenphase. Allerdings lag der Einbruch des französischen Rekordmeisters damals nicht in der Qualität des Teams begründet. „In Montpellier war es intern eine Katastrophe zwischen Spielern, Trainern und dem Verein. Es hatte nichts mit dem Sportlichen zu tun“, blickt Portner zurück.