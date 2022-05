SC Magdeburg startet zur Titelverteidigung

Magdeburg - 369 Tage nach dem Gewinn der European League in Mannheim machen sich die Handballer des SC Magdeburg heute auf den Weg, ihren Titel zu verteidigen. Nach einer Trainingseinheit am Vormittag in Magdeburg hebt das Flugzeug um 14.30 Uhr in Berlin ab. Nach einem Zwischenstopp in Amsterdam soll das Team um 19.15 Uhr in Lissabon landen. In der portugiesischen Hauptstadt findet am Wochenende das diesjährige Final Four statt.