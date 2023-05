Die Grün-Roten haben es geschafft. Mit einem 30:28 (13:13) schlägt der SC Magdeburg im Viertelfinale der Champions League Wisla Plock - und kann sich nun auf das Final 4-Turnier am 17./18. Juni in Köln freuen.

Magdeburg - Was für ein Spiel, was für ein Krimi, was für eine Stimmung - und was für ein Sieg. Mit 30:28 (13:13) ringt der SC Magdeburg im Viertelfinale der Champions League Wisla Plock nieder und ist nach dem 22:22 im Hinspiel vor einer Woche nun am 17./18. Juni beim Final 4 in Köln dabei. Und das wurde entsprechend gefeiert. Schon weit vor Spielende hielt es die Fans nicht mehr auf ihren Sitzen und es ertönte ein „Super SC Magdeburg“.