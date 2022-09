Handball SC Magdeburg strapaziert kräftig das Glück

Nach dem glücklichen Sieg in Gummersbach (30:28) sollen am Sonntag (18.15 Uhr, Sky) in der Getec-Arena für den SC Magdeburg gegen Wetzlar die nächsten zwei Punkte in der Handball-Bundesliga her. Auf ein erneutes Zittern haben die Grün-Roten aber keine Lust.