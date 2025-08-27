Handball Lemgo-Coach Kehrmann: SCM ist der große Titelfavorit
Am Freitag (20 Uhr) startet der SC Magdeburg beim TBV Lemgo in die neue Bundesliga-Saison. Dass beide Teams vor zwei Wochen beim Wartburg-Cup aufeinander trafen, sieht auch Lemgos Coach Florian Kehrmann gelassen und sprach mit der Volksstimme über Titelkampf, taktische Varianten, Ziele und vieles mehr.
Aktualisiert: 28.08.2025, 12:33
Magdeburg/Lemgo - Gepokert oder wirklich nur probiert? Dass der TBV Lemgo beim Wartburg-Cup in Eisenach beim Spiel gegen den SC Magdeburg im Angriff auf einen siebten Feldspieler setzte, hat bei Bennet Wiegert für kein großes Fragezeichen gesorgt.