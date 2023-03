Final 4 im DHB-Pokal, Viertelfinale in der Champions League und in der Bundesliga nach Minuszählern punktgleich mit Spitzenreiter RN Löwen – der SC Magdeburg hat aussichtsreich drei Titel im Visier. Und dafür mit Nikola Portner einen Erfolgsgaranten im Tor.

Magdeburg - Als Nikola Portner beim Sieg gegen die Füchse Berlin (34:29) in der 21. Minute mit einer seiner insgesamt elf Paraden ein Gegentor verhinderte, brachen die Emotionen aus dem Schweizer heraus. Portner ballte die Fäuste, schrie ein langes „Ja“ in Richtung Teamkollegen und Zuschauer. Eine Schlüsselszene in diesem wichtigen Spiel.