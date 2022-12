SC Magdeburg-Trainer Wiegert appelliert an die Fans

Noch zwei Spiele stehen für die SCM-Handballer in diesem Jahr auf dem Programm. Das erste davon heute Abend (19 Uhr) in der Getec-Arena im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen den Bergischen HC.

Für Bennet Wiegert dürfte der Bergische HC im DHB-Pokal auch ein gutes Omen sein. In der Saison 2015/16 zog er mit den Grün-Roten gegen den BHC ins Finale ein und holte dann auch den Cup.

Magdeburg - Champions-League-Club gegen Bundesliga-Mittelfeld-Mannschaft. Dazu noch ein Heimspiel. Für viele Fans des SC Magdeburg ist vor dem Spiel gegen den Bergischen HC heute Abend (19 Uhr, SportdeutschlandTV) der Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokal nur noch Formsache. Bennet Wiegert will davon aber überhaupt nichts hören. „Auch wenn es vielleicht abgedroschen klingt – aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und zu was der Bergische HC fähig ist, bekam der SC DHfK am Sonntag zu spüren“, verweist der Coach des SCM auf den 32:27-Erfolg bei den zuvor sechsmal siegreichen Leipzigern.