Der SC Magdeburg steht nah dem 33:31 (17:13) gegen den TBV Lemgo zum siebten Mal im Finale des DHB-Pokals. Und am Sonntag (15.40 Uhr) soll gegen die Rhein-Neckar Löwen der dritte Triumph nach 1996 und 2016 her.

Köln - Die Spieler des SC Magdeburg hatten es am Samstagabend nach dem Halbfinale im DHB-Pokal ziemlich eilig. „Essen, Videos schauen, schlafen und dann alles abrufen“, erklärte Matthias Musche nach dem 33:31 (17:13) gegen den TBV Lemgo. Auch mit den rund 3000 angereisten Fans in der Lanxess-Arena konnte die Mannschaft nur kurz feiern. Dann stand Regeneration und Video-Besprechung an. Schließlich müssen die Grün-Roten schon gut 19 Stunden später gegen die Rhein-Neckar Löwen, die ihr Halbfinale überraschend hoch mit 38:31 (19:13) gegen die SG Flensburg-Handewitt gewannen, das Finale an.