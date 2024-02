Hannover. - 30 Spiele lang war der SC Magdeburg wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Diese unfassbare Serie ist im Bundesliga-Auswaärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf gerissen. Trotz einer 18:14-Führung zur Pause unterlagen die Grün-Roten mit 27:28.

Dabei fing der Nachmittag aus SCM-Sicht gut an. Denn beim Warmmachen waren sowohl der zuletzt fehlende Janus Dadi Smaraon sowie erstmals in diesem Jahr Gisli Kristjansson dabei.

Sportlich gab es jedoch früh den ersten Dämpfer. Innerhalb weniger Sekunden kassierten Magnus Saugstrup und Felix Claar eine Zeitstrafe (4.). Doch in doppelter Unterzahl hielten die GrünRoten mit glichen zwei Rückständen aus. Kurze Zeit später hieß es allerdings 4:6. Marius Steinhauser und Vincent Büchner sorgten für das erste kleine Polster für die Gastgeber. Vor allem Steinhauser bekamen die Grün-Roten in der Anfangsphase nicht in den Griff. Der Recken-Kapitän erzielte fünf der ersten sieben Tore seines Teams.

Aber auch Steinhauser konnte nicht verhindern, dass Tim Hornke in der 13. Minute die erste SCM-Führung zum 8:7 erzielte. Und obwohl die Führung in der Folge bis auf 14:10 anwuchs, monierte Trainer Bennet Wiegert in der Auszeit die Offensive: „Im Angriff fehlt die Tiefe, wir spielen noch ab, obwohl wir schon durch sind.“ Und auch Hornke ging beim Halbzeitinterview trotz 18:14-Führung darauf ein: „Wir stehen gut in der Abwehr und lassen wenig zu. Vorne werfen wir aber noch einige Bälle zu leicht weg – sonst könnte es noch deutlicher stehen.“

Nur drei SCM-Tore in den letzten 18 Minuten

Und diesen Vorsprung hätten die Elbestädter benötigen können. Denn nach Wiederanpfiff verloren den Faden. Nachdem Omar Ingi Magnusson per Siebenmeter das 24:19 erzielte, scheiterten die Gäste mehrfach an Hannover Keeper Simon Gade. Fast acht Minuten kam kein weiterer SCM-Treffer hinzu. Hannover verkürzte stattdessen und bekam mit Steinhauser die Chance zum Ausgleich. Doch Nikola Portner war mit seiner zwölften Parade gegen den Rechtsaußen zur Stelle und sicherte die Führung (49.).

Doch die Recken und die 9.900 Zuschauer in der ausverkauften ZAG Arena glaubten nun wieder an einen Punktgewinn. Und in der 53. Minute riss Steinhauser die Fans endgültig aus den Sitzen. Dieses Mal machte er es besser und traf zum 26:26.

Bei Magdeburg lief im Angriff quasi nichts mehr zusammen. Bälle wurden teilweise leichtfertig weggeworfen. Von Selbstvertrauen war nichts mehr zu spüren. 50 Sekunden vor dem Ende deutete sich die zweite Bundesliga-Niederlage der Saison endgültig an. Uladzislau Kulesh traf zum 27:26. Wiegert nahm zwar noch eine Auszeit und Felix Claar glich anschließend aus. Doch das letzte Wort gehörte erneut Kulesh. Zwei Sekunden vor dem Ende erzielte er das 28:27.

Während die Party bei Hannover begann, sackten die SCM-Spieler zusammen und mussten erstmals seit dem 21. September 2023 - 20:32 in der Champions League beim FC Barcelona - als Verlierer von der Platte gehen.