SC Magdeburg vor 20 Jahren die Könige Europas

Am 27. April 2002 schrieb der SC Magdeburg Geschichte und gewann als erster deutscher Handball-Club die Champions League. Und das 20-jährige Jubiläum ist natürlich einen großen Rückblick wert.

Magdeburg - Wenn Alfred Gislason auf den Gewinn der Champions League mit dem SC Magdeburg angesprochen wird, dann leuchten seine Augen immer noch. Auf den Tag genau hat der Isländer heute vor 20 Jahren als Coach die Grün-Roten zum Triumph in der Königsklasse geführt. „Es herrschte damals rund um das Finale eine unglaublich tolle Stimmung. Und unser Sieg war damals ja auch etwas ganz Besonderes. Denn wir waren das erste deutsche Team, das die Champions League gewann. Das war und ist also Handball-Geschichte“, kommt Gislason bei den Erinnerungen an damals ins Schwärmen.