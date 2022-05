SCM / Handball SC Magdeburg vor einer Woche der Wahrheit

Die Handballer des SC Magdeburg stehen vor einer echten Woche der Wahrheit. Am Mittwochabend (19.05 Uhr, Sky) wartet Göppingen und am Sonnabend die Füchse in Berlin. Zwei der schwersten Auswärtsspiele in der gesamten Saison.