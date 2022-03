SC Magdeburg vor hartem Euro-Ritt

Neun Siege, ein Remis – die Handballer des SC Magdeburg lösten die Aufgaben in der Gruppenphase der European League ganz souverän. Um den Titel im Final Four verteidigen zu können, müssen die Grün-Roten aber noch zwei ganz schwierige Hürden nehmen.

Magdeburg - Als am Mittwochmorgen der Berufsverkehr einsetzte, kehrten die SCM-Handballer erst von ihrem letzten Gruppenspiel in der European League aus Kroatien zurück. Nach einem 28:24 (11:11) bei RK Nexe beenden die Grün-Roten mit fast tadelloser Bilanz die Gruppenphase. Nur am 3. Spieltag musste sich der SCM in Spanien bei Logroño La Rioja mit einem 29:29 begnügen.