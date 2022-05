SC Magdeburg will auch im Pokal jubeln

Magdeburg/Lübbecke - Als sich die SCM-Handballer letztmals auf den Weg zu einem Pflichtspiel beim TuS N-Lübbecke machten, zeigte der Kalender den September 2017 an, und die Grün-Roten siegten in der Bundesliga mit 31:20. Während Lübbecke am Saisonende abstieg und erst in diesem Sommer in die Bundesliga zurückkehrte, wurde aus dem SCM ein „Top-Top-Team“. So jedenfalls ordnete TuS-Trainer Emir Kurtagic die Magdeburger vor dem Duell am Donnerstag (18 Uhr, sportdeutschland.tv) im DHB-Pokal ein.