SC Magdeburg will in der Königsklasse weiter Geschichte schreiben

Magdeburg - Als nach dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League die Schlusssirene in der mit 6600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena ertönte, überschlugen sich die Emotionen. Die Fans des SC Magdeburg hatten die letzten Sekunden des 30:28 (13:13) gegen Plock runtergezählt und lagen sich in den Armen. Auf der Platte stürmten die SCM-Spieler auf Torwart Mike Jensen zu, der in der entscheidenden Phase wichtige Paraden hinlegte.