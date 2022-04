SC Magdeburg will Revanche gegen Kiel

Der SC Magdeburg greift nach dem DHB-Pokal. Um nach 1996 und 2016 zum dritten Mal diese Trophäe zu gewinnen, muss aber am Sonntag im Finale Final-4-Turnieres in Hamburg der deutsche Rekordpokalsieger (11 Siege) THW Kiel geschlagen werden.

Hamburg - Nach dem Jubel über den 30:22-Sieg gegen Erlangen im Halbfinale des DHB-Pokales war bei den Handballern des SC Magdeburg natürlich auch schon das Finale gegen den THW Kiel im Kopf. „Unser letztes Duell in der Bundesliga ist ja noch nicht so lange her. Und gegenüber der Niederlage Ende März wollen wir im Pokalfinale natürlich vieles besser machen. Deshalb haben wir verdammt viel Lust auf dieses Spiel“, sagt Bennet Wiegert, der aber auch weiß: „Die Kieler haben gegenüber unseren Spielern natürlich viel mehr Erfahrung in großen Finals.“