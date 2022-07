SC Magdeburg will Saisonstart veredeln

Lukas Reineke - Magdeburg. Mit zwei Siegen ist der SC Magdeburg in die Handball-Bundesliga gestartet. In ausufernde Euphorie verfällt Trainer Bennet Wiegert deshalb jedoch nicht: „Es sind nur zwei Spiele. Ich freue mich über die 4:0 Punkte, aber wir stehen noch am Anfang der Saison.“ Im heutigen Heimspiel gegen die HSG Wetzlar möchte er lieber mit seinem Team nachlegen. „Wir wollen den Sieg bei den Löwen veredeln. Das wäre der Fall, wenn wir wieder doppelt punkten“, sagt Wiegert. Bei einem Sieg könnten die Grün-Roten auch eventuell vorübergehend an die Tabellenspitze springen.