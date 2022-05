SCM besiegt Nantes und zieht ins Final Four ein

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg stehen erneut im Final-Four-Turnier der European League. Gegen Nantes ließen die Grün-Roten dem 28:25 aus dem Hinspiel am Dienstagabend ein 30:28 (16:12) vor knapp 4000 Zuschauern in der Getec-Arena folgen. In der Finalrunde am letzten Mai-Wochenende treffen die Magdeburger auf Plock (Polen), Nexe (Kroatien) und Benfica Lissabon (Portugal). Der Austragungsort steht aber noch nicht fest.