Es hatte sich angedeutet. Magnus Saugstrup wird in dieser Saison nicht mehr für den SC Magdeburg auflaufen. Der 26-Jährige wurde am rechten Knie operiert. Zumindest für das Champions-League-Spiel in Plock gibt es schon einen Ersatz.

Magdeburg - Was befürchtet wurde, hat sich nun bestätigt: Magnus Saugstrup wird den Handballern des SC Magdeburg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Kreisläufer wurde gestern am rechten Knie operiert. Der Verein geht von einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten aus und hält eine Rückkehr in dieser Spielzeit laut Pressemitteilung für „unwahrscheinlich“.