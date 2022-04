SCM bestreitet einziges Bundesliga-Spiel im April in Wetzlar

Neun Spiele trennen den SC Magdeburg noch von der Meisterschaft in der Handball-Bundesliga. Den nächsten Schritt zum Titel wollen die Grün-Roten am Sonntag bei der HSG Wetzlar (14 Uhr/Sky) gehen.

Magdeburg - Am Sonntag (14 Uhr/ Sky) bestreitet der SC Magdeburg sein einziges Spiel in der Handball-Bundesliga im April. Denn nach der folgenden Länderspielpause steht das Final4 um den DHB-Pokal an. Doch bevor die Grün-Roten an Hamburg denken können, gilt es das Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar zu gewinnen.