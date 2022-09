SCM bestreitet erstes Heimspiel in der Champions League seit 2005

Am Donnerstag ist es endlich so weit. Nach fast 17 Jahren bestreiten die Handballer des SCM wieder ein Champions-League-Heimspiel (20.45 Uhr/DAZN).

Magdeburg - Steffen Stiebler war dabei, als der SC Magdeburg am 4. Dezember 2005 in der damaligen Bördelandhalle sein bisher letztes Heimspiel in der Champions League absolvierte. Mit 24:26 musste sich der damalige Kapitän mit seiner Mannschaft dem FC Barcelona geschlagen und schied nach einem 23:27 im Rückspiel im Achtelfinale aus. „Weil in letzter Zeit ja oft über damals gesprochen wurde, habe ich ein wenig in meinen Erinnerungen geschaut“, erklärt der heutige Geschäftsstellenleiter. „An diese Saison kann ich mich daher erinnern. Von dem konkreten Spiel weiß ich allerdings nichts mehr.“