SCM-Coach Wiegert kann Rückkehr von Magnusson nicht abschätzen

Magdeburg - Die Fans des SC Magdeburg freuten sich am Sonntag über den 27:23-Sieg gegen die MT Melsungen. Denn damit hielt der deutsche Meister den Anschluss an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Und dennoch verließen die Zuschauer mit einer Frage die heimische Getec-Arena: Was ist mit Omar Ingi Magnusson? Der Top-Scorer der Grün-Roten und wertvollste Spieler der vergangenen Saison fehlte wie schon in der Champions League drei Tage zuvor gegen Plock aus privaten Gründen.