Dass die Konkurrenz aufgrund der eigenen Punktverluste dem SC Magdeburg im Titelrennen schon den Roten Teppich ausrollt, nimmt SCM-Coach Bennet Wiegert gelassen hin. Der 43-Jährige will nichts von einer Vorentscheidung wissen.

SCM-Coach Bennet Wiegert will nichts von einer Vorentscheidung im Titelrennen wissen.

Magdeburg - Am Donnerstag (gegen Szeged), Sonntag (gegen Göppingen) und nächsten Mittwoch (gegen Melsungen) gleich drei Mal in Folge in der Getec-Arena spielen zu können, kommt für den SC Magdeburg genau richtig. „Jetzt mal auf den Reisestress verzichten zu können, ist sehr angenehm und hilft uns auch, ein paar Körner zu sparen“, erklärt Trainer Bennet Wiegert.