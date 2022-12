Handball SCM: Einsatz von Hornke und Pettersson bei den Füchsen fraglich

Sieg mit Wermutstropfen? Zumindest ist nach dem Erfolg des SC Magdeburg in der Champions League am Mittwoch gegen GOG der Einsatz beider Rechtsaußen beim Bundesliga-Gipfel in Berlin fraglich. Wer sie ersetzen könnte.