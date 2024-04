Nach der Kritik an Ticketpreisen und Eventcharakter: Die Fans der Halbfinalisten bekommen beim Final 4 um den DHB-Pokal mehr Möglichkeiten zur Unterstützung ihrer Teams.

Vor dem DHB-Pokal-Final-4 2023 marschierten kanpp 1.000 SCM-Fans vom kölner Dom zur Lanxess Arena. Auch am Sonnabend wird es wieder einen Fanmarsch geben.

Magdeburg. - Wenn am Wochenende das Final 4 um den DHB-Pokal in Köln steigt, wollen auch knapp 20.000 Fans auf den Rängen die Lanxess Arena in einen Hexenkessel verwandeln. Die Handball-Bundesliga (HBL) ist den Anhängern der vier Halbfinalisten dabei entgegengekommen und hat somit auf die kürzliche Kritik reagiert.