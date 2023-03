Magdeburg - Nach acht Minuten hatte Tim Hornke bereits seinen vierten Treffer erzielt, der SCM führte mit drei Toren, Damit war für den 18. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga alles angerichtet. Es lief dann zumindest in der ersten Halbzeit nicht immer holperfrei weiter - vor allem nicht im Ergebnis. Weshalb Bennet Wiegert nach 21 Minuten (14:11) zum ersten Mal eine Auszeit verordnete. „Wir sind bei sechs und gehen auf drei, weil wir die Dinger nicht machen“, monierte der Coach, nach dem seine Mannschaft zwischenzeitlich mit 14:8 geführt hatte. Aber alles war letztlich nur eine Frage des Tempos und der Präzision, mit denen die Grün-Roten am Sonntag in der heimischen Getec-Arena ihren Gegner dominieren würden.

