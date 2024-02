Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Magdeburg. - Das Spiel gegen Frankreich war für die Schweiz bei der Handball-EM das absolute Highlight. Da konnten Nikola Portner und Co. ein 26:26 bejubeln und den späteren Europameister mächtig ärgern. Portner (9 Paraden) verlor zwar knapp das Torwartduell gegen Samir Bellahcene (11) – kann sich in der Bundesliga-Partie mit dem SC Magdeburg am Mittwochabend in Kiel (20.30 Uhr, Dyn) aber auf das erneute Duell mit dem Franzosen freuen. Auch wenn Bellahcene im THW-Tor oft Tomas Mrkva den Vortritt lassen muss.