Ungläubiger Blick bei Janus Smarason: Der Isländer verlor mit dem SC Magdeburg nicht nur deutlich bei den Füchsen Berlin, sondern sah nach einem Foul an Mathias Gidsel auch noch die blaue Karte. Eine längere Sperre ist daher möglich.

Berlin - Der siebte Streich des SCM gegen die Füchse blieb aus. Nach sechs Bundesliga-Siegen in Folge mussten sich die Grün-Roten den Berlinern wieder einmal geschlagen geben. 26:31 (12:14) hieß es am Mittwochabend vor 8296 Zuschauern in der Schmelinghalle.