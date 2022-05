SCM-Geschäftsführer Schmedt warnt vor verfrühter Meisterfreude

Der starke Mann hinter der Mannschaft: SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt befindet sich mit seinem Team der Geschäftsstelle bereits in der Planung für die kommende Saison.

Magdeburg - Mit jedem Sieg in der Handball-Bundesliga kommt der SC Magdeburg der ersten deutschen Meisterschaft seit 2001 ein Stück näher. Vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend (20.30 Uhr/Sky) beim HC Erlangen fehlen den Grün-Roten noch neun Zähler zum Triumph. Aus den verbleibenden sieben Spielen benötigt das Team also noch vier Siege und ein Remis – unabhängig davon, wie Verfolger THW Kiel spielt.