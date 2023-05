Magdeburg - Die Erleichterung bei den Handballern des SC Magdeburg war groß. Sie dürfen nach dem 23:21 (8:10) gegen den Bergischen HC weiter von der Titelverteidigung in der Bundesliga träumen. Dabei lieferten sich die Teams vor 6483 Zuschauern in der Getec-Arena eine wahre Abwehrschlacht. „Beide Mannschaften haben um jeden Zentimeter in der Verteidigung gekämpft und hatten gute Torhüter“, sagte SCM-Coach Bennet Wiegert, der aus seiner Sicht ein „geiles Spiel“ sah, auch wenn es kein „Offensivfeuerwerk“ war.

