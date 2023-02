Magdeburg - Deutscher Meister und erfolgreiche Titelverteidigung bei der Klub-WM in Saudi-Arabien - dazu sind die Handballer des SC Magdeburg in dieser Saison in der Bundesliga, der Champions League und dem DHB-Pokal noch in drei Wettbewerben vielversprechend vertreten. Mit dieser Visitenkarten setzte sich das Team auch bei den German Handball Awards durch, die am Montag von handball-world.news und dem Magazin „Bock auf Handball“ bei einer Online-Gala verliehen worden. Wie bei der Premiere im Vorjahr sind die Grün-Roten als „Team des Jahres“ ausgezeichnet worden.